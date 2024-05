Redação GPS Festival de Cachaça reúne autoridades na Arena Mané Garrincha

O Festival da Cachaça de Brasília reuniu, na noite desta quarta-feira (22), políticos e personalidades da capital, no espaço montado no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Estavam no evento os secretários de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, e de Governo, José Humberto, o deputado Federal Rafael Prudente e o administrador de Ceilândia, Dilson Resende.

As autoridades foram recepcionadas pela presidente do Instituto Brasileiro de Integração, Edilane Oliveira, organizadora do evento, e pelo presidente da Associação Cachaças Brasília , João Chaves. Edilane argumentou que o evento é “mais que uma oportunidade de conhecer a bebida, o Festival permitirá ao público participar de palestras oficinas e rodadas de negócio. O objetivo é divulgar e fortalecer a cultura da cachaça”.

Thales Mendes destacou a importância de promover eventos como este no DF: “É essencial fomentar a cultura do consumo da cachaça, gerando negócios e oportunidades para os empreendedores de Brasília. Queremos incluir este festival no calendário oficial da cidade, promovendo de forma contínua este produto genuinamente nacional”, destacou. “Além disso, para o empresariado em geral, temos linha de créditos para pequenos e grandes empreendedores, programas de benefícios fiscais e concessão de direito real de uso de imóveis para empresas, além de um alto investimento em qualificação profissional de pessoas. Tudo isso, visando aperfeiçoar e otimizar os esforços de promoção econômica e melhoria da qualidade de vida”, concluiu Mendes.

O evento é gratuito e segue até domingo (26), com degustação, oficinas e programações artísticas.

