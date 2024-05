Caio Barbieri MP apresenta ao Iphan propostas para revitalização da Praça dos Três Poderes

A Rede Urbanidade realizou uma reunião nesta segunda-feira, 20 de maio, com representantes da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ( Iphan ) no Distrito Federal, a fim de apresentar sugestões para a revitalização da Praça dos Três Poderes.

O edital de licitação para a escolha do projeto foi lançado em abril, e a proposta da Rede inclui ideias para melhorar a acessibilidade, criar locais para estacionamento e guarda de bicicletas, interligação das ciclovias, travessias seguras para os palácios e espaços de convivência, como a instalação de banheiros públicos para os visitantes.

O promotor de justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura, coordenador da Rede Urbanidade, ressaltou a importância de ouvir a voz dos cidadãos que frequentam o local.

“A revitalização é uma oportunidade de repensar esse espaço público de relevância nacional. Priorizar as necessidades de pedestres e ciclistas é uma mensagem importante que Brasília tem a oportunidade de mandar ao mundo inteiro”, afirmou.

Representante da associação Rodas da Paz, Allan Araújo de Sousa reforçou a necessidade de integração das áreas vizinhas com a praça.

“Entendo como imprescindível a participação coletiva e cidadã para melhorar o acesso à cidade e, particularmente, o usufruto da praça mais importante do país”, destacou.

Restauração

O projeto de restauração da Praça dos Três Poderes incluirá a recuperação de estruturas comprometidas, piso novo de pedras portuguesas, restauro de obras de arte, recuperação do Museu da Cidade, reforma do Espaço Lúcio Costa, iluminação da praça e dos monumentos, acessibilidade, drenagem, instalação de câmeras de segurança e substituição de placas de sinalização.

A reforma será financiada com recursos públicos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com estimativa inicial de R$ 993 mil. O governo federal enviará o projeto vencedor ao Governo do Distrito Federal (GDF) para a realização da licitação e execução das obras.

Rede

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade) foi criada em novembro de 2019, em parceria com a Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) e diversas entidades que se dedicam à causa da mobilidade.

O objetivo é garantir a participação da sociedade na elaboração, implementação e fiscalização da política local de mobilidade urbana, buscando soluções para os desafios nessa área, visando o desenvolvimento sustentável.

