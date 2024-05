Redação GPS Rio e SP lideram reconhecimento do Guia Michelin. Saiba quais restaurantes

Foi divulgada na segunda-feira (20) a lista dos 21 restaurantes brasileiros premiados com novas estrelas no Guia Michelin , o mais badalado e disputado do mundo.

A cerimônia aconteceu no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de 7 estreantes entre os agraciados do ramo.

O retorno do Guia Michelin ao Brasil, após quatro anos, foi marcado por expectativa no setor gastronômico. Em 2024, a publicação voltou em formato digital, o que facilitou o acesso às avaliações e recomendações dos melhores restaurantes do país.

Entre os estabelecimentos reconhecidos com duas estrelas estão nomes do cenário gastronômico nacional, como D.O.M. em São Paulo e o ORO no Rio de Janeiro.

Já os restaurantes premiados com uma estrela incluem opções como Kinoshita, Maní, Huto e Mee.

Brasília não teve, ainda, nenhum estabelecimento com a premiação internacional.

Veja os reconhecidos:

Duas estrelas:

D.O.M. (SP) Oteque (RJ) ORO (RJ) Lasai (RJ) Tuju (SP) Evvai (SP)

Uma estrela:

Kinoshita (SP) Maní (SP) Jun Sakamoto (SP) Huto (SP) Kan Suke (SP) Picchi (SP) Mee (RJ) Cipriani (RJ) San Omakase (RJ) Fame Osteria (SP) Kazuo (SP) Kuro (SP) Murakami (SP) Oizumi Sushi (SP) Tangará (SP)

