Morre mulher de fisiculturista que foi atendida com sinais de agressão

Morreu, na noite de segunda-feira (20), Marcela Luise, de 31 anos, após ter dado entrada em um hospital de Aparecida de Goiânia com graves sinais de espancamento .

A tia da vítima, Fernanda Paula Miranda, confirmou a notícia ao portal G1. O principal suspeito, o fisiculturista Igor Porto Galvão, marido da vítima, está preso desde o dia 17 de maio, após alegar que a vítima havia sofrido uma queda em casa.

De acordo com a delegada Bruna Coelho, responsável pelo caso, o histórico de violência doméstica do suspeito fez com que a polícia desconfiasse da versão dada por ele.

A investigadora revelou à TV Anhanguera que a situação de Marcela era incompatível com uma simples queda, já que apresentava múltiplas lesões, incluindo traumatismo craniano e oito costelas quebradas.

A polícia acredita que o fisiculturista teria agredido a vítima e a levado inconsciente para o hospital, tendo posteriormente alegado que ela teria escorregado. O histórico de violência do suspeito veio à tona durante as investigações, com relatos de agressões físicas anteriores contra a atual e ex-namorada.

A Justiça decidiu manter a prisão de Igor em audiência realizada na segunda-feira (20). Os advogados do suspeito lamentaram o ocorrido e anunciaram que entrarão com pedidos para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.

A defesa alega que não há justificativa para manter o fisiculturista preso, destacando seu endereço fixo, profissão lícita e colaboração com as autoridades durante as investigações.

