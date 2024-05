Beatriz Lima Leal Fendi lança coleção de perfumes

Nesta semana, a Fendi anunciou sua primeira coleção de perfumes. Após mais de dez anos, a marca romana volta ao mercado de perfumaria com sete fragrâncias.

“Uma coleção de sete fragrâncias exclusivas, cada uma é um convite ao mundo único e aos jardins secretos da família Fendi, expressados através de seu meio de longa tradição – as mais finas matérias-primas”, explica a marca.

A linha de perfumes da Fendi foi desenvolvida durante dois anos, com apoio da área de perfumaria de luxo do grupo LVMH. Os perfumistas Quentin Bisch, Fanny Bal e Anne Flipo criaram as sete fragrâncias pensadas por Kim Jones (alta-costura e ready-to-wear feminino), Silvia Venturini Fendi (acessórios e moda masculina), e Delfina Delettrez Fendi (joias), diretores artísticos da marca.

“Um século após Adele Casagrande e Edoardo Fendi abrirem sua oficina de pele e couro em Roma, a coleção reconta a história da família e a sua dedicação à expressão criativa através de materias nobres”, declara a Fendi.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fendi (@fendi)

A maioria dos nomes dos perfumes é em italiano, enquanto os frascos fazem referência à arquitetura romana – tudo pensado para contar a história da marca.

“ A coleção de perfumes conta a história da Fendi de um ponto de vista diferente, expressando o que a casa é em uma maneira nova, e contando a história em uma linguagem diferente. Hoje, nós podemos dizer que usamos todos os sentidos na Fendi “, afirma Silvia Venturini Fendi.

Os ingredientes dos perfumes são naturais e artesanais, em sua maioria, com concentração chegando a 18%. Flor de laranjeira da Tunísia, tangerina da Calábria, cedro das montanhas do Atlas, patchouli da Indonésia, íris da França e baunilha de Madagascar são algumas das matérias-primas que constroem as pirâmides olfativas das sete fragrâncias.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fendi (@fendi)

A coleção de perfumes da Fendi será lançada no dia 20 de junho, e estará disponível para compra exclusivamente nas lojas e no e-commerce da marca, com preços a partir de 300 euros (R$ 1,6 mil).

