Redação GPS Bela Gil apresenta aula-show no Mercadinho do Brasília Shopping deste sábado (25)

Para a maior parte das pessoas de todo o mundo, o dia só começa depois de uma bela e generosa xícara de café. Mais que o sabor inigualável, este “elixir” energizante faz parte do cotidiano das pessoas por uma questão de hábito, que são propagados de geração em geração. Não à toa, a expressão “tomar um café” é sinônimo de estar junto, vivenciar momentos, se reunir com pessoas — seja em contexto profissional ou pessoal.

Em homenagem ao Dia Nacional do Café, o Brasília Shopping promove uma edição especial do Mercadinho inteiramente voltada para o universo desta bebida milenar. O evento acontecerá neste sábado (25/05), das 10h às 17h, e contará com uma programação recheada de oficinas para colocar a mão na massa, feira com vinte expositores da capital e aula show com Bela Gil, uma das chefs mais consagradas do Brasil. A entrada é franca.

“Há oito anos, o Mercadinho é um dos eventos mais queridos pelo público do nosso mall. A cada nova edição, valorizamos não somente nomes consagrados da gastronomia nacional, como também buscamos exaltar o que vem sendo feito localmente. Desta vez, o café, uma das bebidas mais tradicionais em todo mundo, será o fio condutor que irá conectar as novidades do mercado local com experiências que destacam informações sobre este universo tão amplo e que conquista cada vez mais aficionados”, reflete Renata Monnerat, gerente de marketing do Brasília Shopping.

Programação energizante

Evento tradicional do calendário do Brasília Shopping, esta edição do Mercadinho está alinhada com o tema. Ao todo, serão vinte expositores que, além de suas versões autorais de produtos com café, também oferecerão iguarias como embutidos, queijos e doces artesanais. O circuito estará montado na Entrada W3 Norte, das 10h às 17h.

A imersão no universo dos “coffee lovers” terá início às 11h, com masterclass liderada pela equipe da Nespresso. Na ocasião, os participantes entenderão como a marca vem revolucionando o segmento mundo afora, por meio das diversas inovações, e também ficarão por dentro dos lançamentos.

Em seguida, às 12h, na Praça Central, o ponto alto do evento será com a chef Bela Gil, que também abordará a temática sob a perspectiva da gastronomia. Culinarista e apresentadora do programa Bela Cozinha, no GNT, ela é uma dos maiores nomes quando o assunto é alimentação saudável, consciente e equilibrada. Na aula-show, o público pode esperar diversas dicas de como inovar nas receitas protagonizadas por café, além de momentos de interação.

À tarde, a palavra de ordem será criatividade. Às 14h, acontecerá a Oficina de Aquarela de Café; às 15h, terá o concurso de Latte Art e Oficina de Mini Horta com Cápsulas. A participação nas oficinas será limitada a 12 crianças por horário. A participação será mediante cadastro no Balcão de Informações, localizado no 1º piso, 1 hora antes do início das atividades.

O encerramento será por conta da banda Trio Jazz, que irá animar os visitantes com setlist animado e eletrizante, que apresentará um mix entre clássicos e contemporâneos do gênero musical.

Mercadinho + Café

Confira a programação:

11h: Masterclass com equipe Nespresso (Entrada W3 Norte)

12h: Aula-show com chef Bela Gil

14h: Oficina* de Aquarela de Café (Entrada W3 Norte)

15h: Concurso de Latte Art (entrada W3 Norte) e Oficina* de Mini Horta com cápsulas

16h: Show com banda Trio Jazz (Entrada W3 norte)

*A participação nas oficinas será limitada a 12 crianças por horário. O cadastro deverá ser feito no Balcão de Informações, localizado no 1º piso, 1 hora antes do início das atividades

