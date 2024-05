Redação GPS Trainees da terceira turma da PaulOOctavio são premiadas

A terceira turma do Programa de Trainees da PaulOOctavio finalizou seu ciclo de aprendizado com a apresentação das monografias. Os sete selecionados abordaram temas correlatos às suas áreas de conhecimento – arquitetura e engenharia. E os três melhores trabalhos, escolhidos por meio de notas dadas pelo corpo técnico da empresa, foram elaborados por mulheres: a arquiteta Isabela Fandi e as engenheiras Ianca Cristina e Myllena Leite.

A monografia de Isabela Fandi teve como tema a integração do sistema BIM X à arquitetura e à obra, demonstrando o uso da inteligência artificial como alternativa para o uso de plantas e programas cujo uso está em declínio. Ianca Cristina abordou o sistema Matrix de argamassa a granel, mostrando suas vantagens e economia nas obras. Por fim, Myllena Leite apresentou uma nova metodologia para concretagem de vigas de bordas invertidas em concreto aparente.

Além das qualificadas com as melhores notas, também se apresentaram para diretores e corpo técnico da empresa os engenheiros Guilherme Lopes , com o tema “Concreto aparente, vantagens e cuidados para a execução” ; João Caland , que abordou o uso de energia fotovoltaica nos canteiros; Nestor Peres , que esboçou um sistema de reuso de água cinza; e Filipe Oumori , que enfocou sua apresentação na mitigação do retrabalho.

Para o diretor da Plaza Brasília Hotéis, André Octávio Kubitschek, as apresentações foram dinâmicas, bem estruturadas e mostram a excelência do programa. “Todos estão de parabéns pelo conteúdo apresentado” , disse. Idealizador do programa, o CFO das Organizações PaulOOctavio, Felipe Octávio Kubitschek, destacou o alto nível dos trabalhos apresentados. “Estamos na terceira edição e a cada ano observamos que a criatividade e as soluções apresentadas contribuem para um ganho maior para a empresa” , avaliou.

Nesta semana, as Organizações PaulOOctavio divulgam o resultado da seleção para a quarta turma de trainees. A seleção recebeu mais de 1,2 mil currículos nas áreas de engenharia, arquitetura, business e gastronomia, onde estão as vagas disponibilizadas para este ano. O programa dura um ano e todos cumprem jornada diária de 8 horas e recebem bolsa-auxílio e benefícios como vale-transporte, refeição no local, plano de saúde na modalidade coparticipação, plano odontológico e seguro de vida em grupo. Realizado desde 2021, o programa já teve mais de 5 mil candidatos inscritos ao longo dos últimos anos. Dos selecionados, foram efetivados 21 trainees: quatro arquitetos, 12 engenheiros, dois profissionais de TI e um da área de gastronomia.

The post Trainees da terceira turma da PaulOOctavio são premiadas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .