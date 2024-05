Yumi Kuwano Torneio de Roland-Garros terá transmissão com vista panorâmica de Paris

Entre 26 de maio e 9 de junho, a Galeries Lafayette, em Paris , transmite o torneio de tênis Roland-Garros. As partidas ao vivo serão transmitidas em telões especialmente instalados no terraço da galeria, que tem vista panorâmica para os principais monumentos da capital francesa. A entrada é gratuita.

E durante o período do torneio, quem passar por lá também contará com a 3ª coleção exclusiva de marcas em colaboração com Roland-Garros em homenagem ao universo do tênis, com roupas e acessórios em pop-ups em três unidades: Galeries Lafayette Haussmann, Champs-Élysées e Beaugrenelle.

A Galeries Lafayette foi inaugurada em 1894, na Boulevard Haussmann. Com 15.000 m² e 3.500 marcas, atualmente o local recebe cerca de 100 mil visitantes por dia.

Mais informações podem ser encontradas no site da galeria .

