Redação GPS Thiago Meireles morre aos 31 anos

Foi confirmado, na manhã desta segunda-feira (20), o falecimento do advogado e amigo da sociedade brasiliense, Thiago Meireles. Ele tinha 31 anos e era amante da coquetelaria e de viajar, além de ter atuado como assessor especial no Governo do Distrito Federal..

Thiago foi encaminhado na noite do domingo (19) para um hospital de Brasília. A causa da morte não foi confirmada. Amigos próximos do advogado confirmaram as informações ao GPS|Brasília .

