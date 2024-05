ESTADÃO CONTEÚDO Prefeito de São Paulo reúne-se com líder da extrema direita italiana

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reuniu com o vice-primeiro-ministro e ministro da Infraestrutura da Itália, Matteo Salvini, em Roma na semana passada. Salvini é líder do partido de extrema direita Liga Norte, que defende posições nacionalistas e anti-imigração sob o lema “mais Itália, menos Europa”.

A Prefeitura de São Paulo informou, em nota, que Nunes acompanhou, a pedido do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos), uma reunião com Salvini. O compromisso, no entanto, não foi divulgado na agenda oficial do prefeito. A informação foi noticiada pelo portal UOL e confirmada pelo Estadão Conteúdo.

“A Secretaria Especial de Comunicação esclarece ainda que o parlamentar já estava na cidade quando o prefeito chegou a Roma e que Abduch permaneceu na capital italiana quando o prefeito retornou ao Brasil” , diz o texto.

A reunião ocorreu na quarta-feira (15), na sede do Ministério da Infraestrutura e Transportes, na capital italiana. De acordo com nota divulgada pela pasta, o encontro entre o vice-primeiro-ministro e o prefeito de São Paulo “foi uma oportunidade para discutir projetos de investimento em infraestrutura e cooperação entre empresas” .

Em suas redes sociais, Salvini publicou um vídeo com Abduch. A gravação mostra ambos em uma chamada de vídeo com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que estava internado em um hospital em São Paulo na época. Na legenda, Salvini afirma que está em um encontro com Ricardo Nunes, mas o prefeito de São Paulo não aparece nas imagens.

Oggi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, durante l’incontro con il sindaco di San Paolo del Brasile, ho avuto modo di salutare telefonicamente @jairbolsonaro , attualmente ricoverato in ospedale.

Inviamo forza e vicinanza! pic.twitter.com/Hu99AsJPwU — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 15, 2024

Nunes, por sua vez, optou por não dar publicidade ao encontro em suas redes sociais. Convidado para um seminário sobre mudanças climáticas no Vaticano, o prefeito paulistano desembarcou no aeroporto de Roma na manhã da terça-feira (14) e retornou ao Brasil na sexta-feira (17).

Cotado para a vice de Nunes e bolsonarista de primeira hora, Abduch recusou, em fevereiro passado, o convite para assumir a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento na gestão Ricardo Nunes . O parlamentar foi procurado para comentar o encontro com Salvini, porém não retornou aos contatos da reportagem até a publicação deste texto.

