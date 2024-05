Redação GPS Novo Hamburgo recebe 4º Hospital de Campanha para atender gaúchos

O município de Novo Hamburgo, localizado no Rio Grande do Sul , receberá o quarto hospital de campanha do Ministério da Saúde . A decisão foi anunciada pelo Comitê de Operações Emergenciais do estado gaúcho e a montagem da estrutura terá início ainda nesta semana, com a data de funcionamento a ser divulgada em breve.

De acordo com o Ministério da Saúde, serão 6 médicos, três enfermeiros e técnicos de enfermagem para garantir o atendimento 24 horas por dia na nova unidade, que tem como expectativa realizar entre 150 e 200 atendimentos diários.

Além de Novo Hamburgo, outros três hospitais de campanha já estão em funcionamento nas cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, todas em regiões afetadas pelas calamidades climáticas no Rio Grande do Sul. São Leopoldo foi um dos municípios mais afetados pelas recentes enchentes na região.

Com a instalação dessas unidades, a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) já realizou mais de 2,8 mil atendimentos no estado, com destaque para os atendimentos de estabilização da pressão arterial, diabetes e pequenos traumas.

