ESTADÃO CONTEÚDO Influenciadora americana se encanta ao ler ‘Brás Cubas’ e viraliza

Um vídeo da influenciadora e escritora americana Courtney Novak relatando a experiência de ler ‘Memórias Póstumas de Brás Cubas’, de Machado de Assis, viralizou nas redes sociais. No registro, que já conta com mais de 400 mil visualizações, ela demonstra estar encantada com o clássico da literatura nacional.

A seção de comentários é recheada de brasileiros elogiando a iniciativa da americana, que comanda o projeto “Read around the world” (Ler ao redor do mundo), cuja ideia é, através do alfabeto, ler uma obra icônica de cada país.

uma americana do tiktok fez um desafio de ler um clássico de cada país do mundo e pro Brasil indicaram pra ela Brás Cubas a coitada ficou assim: pic.twitter.com/1RMQesfhKa — Lea Michele alfabetizada pelo método Paulo Freire (@ive_brussell) May 18, 2024

A influenciadora diz que leu uma versão traduzida e que agora precisa aprender português.

O livro brasileiro, publicado em 1880, foi inovador ao apresentar o narrador-defunto, que conta ao leitor acontecimentos marcantes de sua trajetória.

The post Influenciadora americana se encanta ao ler ‘Brás Cubas’ e viraliza first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .