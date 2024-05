Beatriz Lima Leal Jacquemus desembarca em St. Tropez

É difícil falar de verão na moda e não lembrar da Jacquemus. A marca francesa, do diretor artístico Simon Porte Jacquemus, desembarca em Saint Tropez na próxima estação. A Jacquemus tem ações no café e brasserie La Renaissance, bem como no Indie Beach Club.

As listras da marca dominam a decoração do La Renaissance, exibindo a coleção de primavera e conjuntos de pétanque trazidos para a riviera francesa. Uma loja pop-up da marca também estará aberta durante todo o verão.

Espreguiçadeiras, guarda-sóis, cadeiras e estofados estão cobertos com as listras da marca francesa. Os menus de comida e bebida foram atualizados, assinados pela Chef Ella Affalo, enquanto o menu do café foi desenvolvido pela Chef Ana Maria Cadena.

La Renaissance terá produtos exclusivos da Jacquemus, disponíveis apenas no local: raquetes de praia, dominós, jogos de cartas, canecas de viagem, ímãs e postais.

No Indie Beach Club, que Jacquemus transformou no ano passado com listras amarelas vibrantes, o icônico estofado listrado agora se estende a guarda-sóis e espreguiçadeiras. Este ano, o tema muda para listras verdes para a temporada de 2024.

Os visitantes também podem explorar uma mini boutique com seleções da coleção de primavera da marca, localizada dentro do Indie Beach. Além disso, uma boutique temporária surgiu na Avenue Foch, perto da Place des Lices.

Este local apresentará a coleção “Les Sculptures” do designer, inicialmente revelada na pitoresca vila de Saint-Paul-de-Vence, no sul da França. Além disso, roupas de praia e acessórios, como o Le Tote Marcel, com as mesmas listras icônicas vistas em sua intervenção em Saint-Tropez, estarão disponíveis.

