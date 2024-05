Fernanda Moura GPS Entrevista: nova edição do quadro bate um papo com Andressa Suita

Nascida em Quirinópolis e morando atualmente em Goiânia, uma das vizinhas de Brasília , aos 36 anos, Andressa Suita fez mais uma visita à capital, onde já esteve por diversas vezes, principalmente para acompanhar o marido, Gusttavo Lima , em shows. Durante sua passagem por aqui, ela tirou um tempo para conversar com o GPS com exclusividade.

O bate-papo fez parte do quadro GPS Entrevista, no qual repórteres da nossa equipe conversam com personalidades de destaque em diversas áreas. Dessa vez, eu, Fernanda Moura, fui a escolhida para comandar a conversa.

Muito simpática e sorridente, Andressa chegou ao estúdio montado na nova unidade de sua clínica, a Lumini Estética, e foi direto conhecer a equipe do GPS. Então, o diálogo teve início abordando o novo desafio da goiana, agora como empresária.

“Quando ficamos mais velhas, a gente quer trilhar novos caminhos e buscar novos sonhos. Esse mundo empresarial sempre me chamou muita atenção, acho que é algo muito consolidado”, compartilhou.

Antes de assumir a sociedade na clínica, Andressa saiu de Quirinópolis rumo ao Rio de Janeiro e a São Paulo, onde atuou por anos como modelo e, posteriormente, teve experiências como atriz, mas, como ela mesma afirma, “não era isso que fazia seu coração pulsar”. Então, com apoio dos pais e do marido, começou a traçar novos rumos.

Por diversos momentos do bate-papo, Suita citou os pais, o marido e os filhos e, quando questionada sobre os maiores desafios que já enfrentou na vida, disse que, sem dúvidas, a maternidade é o maior deles. Andressa e Gusttavo têm dois meninos, Gabriel e Samuel.

Sendo assim, a pergunta sobre o desejo de ter mais um filho, dessa vez uma menina, surgiu naturalmente. “Eu acho que é da vontade de Deus. Por enquanto, não está nos planos, mas, se Deus pulsar em nosso coração, aí…”, respondeu.

Por morar próximo a Brasília e já ter vindo diversas vezes à capital, Andressa compartilhou o local que não pode deixar de passar com o marido quando estão por aqui: “temos muitos amigos na cidade, Gusttavo mais do que eu, mas gostamos muito do restaurante do Petrarca, o Bloco C”.

No encerramento, Suita contou seus planos futuros e se pretende retomar a carreira de atriz.

Para ficar por dentro da conversa completa, assista ao vídeo:

