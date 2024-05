Yumi Kuwano Produtor Bruno de Luca faz última ‘BDL Party’, no Lago Sul

O último evento da BDL Produções , comandada pelo brasiliense Bruno De Luca, será realizado no Lago Sul , nesta sexta-feira (17). A ‘BDL: Last Party ‘ promete 8h de open bar para um público de 400 pessoas do Brasil inteiro. As atrações da festa são DJ Bola, Cöpypaste, Pedro Perdiz, Rafa Rios e Lipe Napoli.

Após cinco anos de trabalho, a produtora decidiu encerrar as atividades. De acordo com Bruno, essa será uma das maiores festas já realizadas por ele. “Quero fechar com chave de ouro essa história, entregando a melhor experiência possível para todos que me acompanham desde o início. Eles merecem!”, afirma.

O produtor diz que agora concentrará energias na Alife Nino , rede que comanda bares e restaurantes com várias unidades espalhadas pelo País e em sua empresa de eventos esportivos, além de outros projetos como o Réveillon Arcanjos.

Serviço

BDL: Last Party

Quando: 17 de maio, das 23h às 7h

Onde: Lago Sul – DF

Ingressos: R$ 170 a R$ 360, disponíveis na Pop Ingressos

Classificação indicativa: 18 anos

The post Produtor Bruno de Luca faz última ‘BDL Party’, no Lago Sul first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .