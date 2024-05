Yumi Kuwano Desfile da Victoria’s Secret volta a acontecer em 2024, após seis anos

A marca de lingerie Victoria’s Secret anunciou que vai realizar o seu Fashion Show neste ano, evento que não ocorre desde 2018. O retorno foi divulgado nessa semana por meio de um vídeo nas redes sociais com a modelo sul-africana Candice Swanepoel , um dos rostos da marca em seu auge.

A publicação da legenda dizia: “Lemos os comentários e ouvimos vocês. O Victoria’s Secret Fashion Show está de volta e refletirá quem somos hoje, além de tudo o que vocês conhecem e amam: glamour, passarela, asas, entretenimento musical e muito mais! Fique ligado… só fica mais icônico a partir daqui”. A previsão é de que o show aconteça entre os meses de setembro e novembro.

O desfile se consagrou como um dos grandes eventos da moda íntima entre 1995 e 2018. Por lá já passaram nomes como Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Heidi Klum, Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Elsa Hosk, Karolina Kurkova, Izabel Goulart e Lily Aldridge ao som de artistas de sucesso.

Mundialmente conhecido, ganhou ainda mais notoriedade nos anos 2010, com o crescimento das redes sociais, ao trazer shows de artistas como Justin Bieber, Rihanna e Bruno Mars na edição de 2012.

No entanto, a marca passou a ser alvo de críticas por não promover a inclusão nas passarelas e as dificuldades levaram a Victoria’s Secret a dar uma pausa nos shows.

Durante esse período, uma série de polêmicas afetaram a imagem da marca, incluindo um documentário ‘Victoria’s Secret: Angels and Demons’, que explorou as conexões da empresa com o americano Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual e tráfico de menores.

No ano passado, a marca lançou o filme ‘The Tour ‘23’, no Prime Video, que acompanha um desfile gravado com diversidade de corpos entre suas modelos. A produção foi criticada pelo atraso da marca em promover mudanças.

