Fernanda Moura Com curadoria de Pedro Pimenta da Veiga, André Berardo expõe em Brasília

Em 2014, Pedro Pimenta da Veiga conheceu André Berardo por meio de uma amiga em comum, a Duda Nogueira. Desde então, virou um grande admirador do trabalho de Berardo. Como consequência natural, Pedro convidou o artista para expor algumas de suas peças em Brasília.

Com curadoria de Pimenta da Veiga, a mostra com as 12 obras ficará, até o começo de junho de 2024, no Piselli, restaurante que recebeu o coquetel de lançamento, nessa quinta-feira (16).

Com playlist do hotel Costes, em Paris, o encontro contou com a presença de cerca de 90 convidados e quatro peças foram vendidas logo de cara.

Os convidados puderam saborear todas as entradas e pratos principais do restaurantes, servidos em mini porções. Já a decoração contou com peças da marca Tania Bulhões.

Fique por dentro dos registros feitos por Rayra Paiva:

Dalilla Menegotto, André Berardo e Pedro Pimenta da Veiga Deborah Beze e Fernando Câmara Diego Pessoa, André Berardo e Daniel Conde André Berardo, Anielle Almeida e Gaya Doria Anna Carolina Costa, Anna Luiza Bulhões e Maria Vitória Salomão Celso Cardoso, Anna Paola Pimenta da Veiga, Pedro Pimenta da Veiga, André Berardo e Ronaldo Bizinotto Cristiane, Manuela, Isadora e Juliana Pimenta da Veiga Alexandra Monte e Pedro Magalhães Davi Pimenta da Veiga e Luiza Conde Fernanda Sorgatto Flávia Cortopassi Hélio Albuquerque, Karla Amaral, Luis Filipe Campelo e Claudia Marques Isadora Pimenta da Veiga, Cynthia Bruneto, Pedro Pimenta da Veiga, Juliana Freitas e Flávia Cortopassi Juliano e Duda Portella Amorim Lianez Padilha, Juliana Freitas, Nathalia Pimenta da Veiga, Flávia Cortopassi, Isadora Pimenta da Veiga e Cynthia Bruneto Luiza Eduarda Tata Canhedo Nathalia Pimenta da Veiga, Pedro Pimenta da Veiga, Joy Piselli e André Berardo Nathalia Pimenta da Veiga e Pedro Pimenta da Veiga Nadia Yusuf, André Berardo e Pedro Pimenta da Veiga Nadia Yusuf, Maria Vitória Salomão, André Berardo, Pedro e Nathalia Pimenta da Veiga Maurício Ulrich, Ari Braga, Nathalia Pimenta da Veiga, André Berardo, Pedro Pimenta da Veiga, Alessandra Braga e Vivian Maia Márcia Lima e Gilmara Santana Marcelo e Anna Luiza Bulhões Manuela Pimenta da Veiga Vanessa Testoni, Dalilla Menegotto, Nathalia Pimenta da Veiga e Vivian Maia Sheila Fernandes, Joy Piselli e José Carlos Fernandes Tata Canhedo, Nathalia Pimenta da Veiga, Vanessa Conde e Pedro Pimenta da Veiga Rafaela, Manuela, Eduarda e Gabriela Pimenta da Veiga Raquel Lima e Aroldo Lettieri Sarah e Glória Bosque Raissa Fernandes Vanessa Testoni, Karla Amaral e Hélio Albuquerque Venicia Santana e Márcia Lima Vivian Maia

