Emanuelly Fernandes Casamento à beira-mar: a união poética de Eduarda Sabá e Lúcio Henrique

O casamento de Eduarda Sabá e Lúcio Henrique Ribeiro desdobrou-se em um cenário de sonhos na paradisíaca Praia dos Milagres , em Alagoas, neste último sábado (11). Um conto de amor tecido pelas mãos do destino, embalado pelas águas azuis do oceano nordestino.

Desde a chegada dos 180 convidados na quinta-feira (9), o clima de celebração pairava no ar. O Raizeiro dos Milagres, cenário do Welcome Party, foi palco de uma festa envolta em branco, enquanto os noivos, em seus trajes azuis, irradiavam alegria. O DJ Amaury acompanhado pela Banda Curtindo o Samba, foram os responsáveis por animar o primeiro dia.

Na sexta-feira, a alegria transbordou em um beach day na Praia do Marceneiro, onde amigos e familiares se reuniram para compartilhar risadas, brincadeiras e a felicidade de estarem juntos.

Welcome Party

Para Eduarda, o desejo de casar à beira-mar remonta à infância, um anseio alimentado por viagens e dias de sol compartilhados com Lúcio Henrique Ribeiro. A Capela dos Milagres revelou-se como o local perfeito, onde o azul do mar e a imponência da capela se uniram em um espetáculo de beleza.

“Desde pequena, meu sonho sempre foi casar na praia, então em 2022, antes mesmo de noivarmos, fomos na Capela dos Milagres, em São Miguel dos Milagres e foi simplesmente mágico! Nos apaixonamos pelo mar de um azul inigualável nas janelas, a imponência da Capela, tudo. Na hora nós dois sabíamos que casaríamos lá”, detalha a noiva.

O grande dia, sábado (11), testemunhou a união sagrada dos noivos, que trocaram votos e alianças sob o teto da Capela dos Milagres. Em meio aos entes queridos, o amor floresceu como as rosas em maio, um presente após a formatura de Eduarda em medicina. O mês, mesmo com suas chuvas iminentes, brindou-os com um dia de sol. “Deus nos abençoou com um dia de sol maravilhoso e um pôr do sol inesquecível”, relata Eduarda.

Os votos dos noivos emocionaram a todos os presentes.

Após a cerimônia, a festa ganhou vida ao som dos DJs Amaury, Bruninho e PV Mello, sob os cuidados do cerimonial de Mamá Omena e a decoração por João Curvelo. Os sabores foram uma sinfonia de deleite, com doces da Chef Mayanna Amorime e o bolo pela La Sucrée, por Lais Omena.

Confira mais cliques pelas lentes de Celso Junior:

Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior Celso Junior

The post Casamento à beira-mar: a união poética de Eduarda Sabá e Lúcio Henrique first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .