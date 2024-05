Caio Barbieri GPS soube primeiro: Jota Quest é uma das atrações confirmadas do Na Praia

A espera acabou para os fãs do Na Praia Festival , evento que volta a agitar a capital federal a partir do dia 28 de junho. Com uma edição especial inspirada na China, o festival, que se estenderá até setembro, promete transformar o complexo do Grupo R2 em um destino asiático repleto de cores, tradições e tecnologia.

A novidade aguardada estava na confirmação de artistas de peso no line up musical, e uma das atrações mais esperadas já foi revelada exclusivamente ao GPS|Brasília : o Jota Quest subirá ao palco com seu projeto JOTA25. Outro nome confirmado é o cantor Djavan.

A banda mineira Jota Quest é liderada por Rogério Flausino e é recheada de hits.

A venda de ingressos para o evento já está disponível a partir de hoje, 20 de maio, para inscritos Praia News e clientes Banco do Brasil. A partir do dia 21, o público geral poderá adquirir seus ingressos através do site ou app R2.com.vc.

E a boa notícia é que os clientes Banco do Brasil terão 15% no valor do ingresso em cashback para utilizarem no complexo praiano.

O line up oficial com todas as atrações do festival será divulgado ainda nesta quinta-feira (16) nas redes sociais @napraiafestival .

