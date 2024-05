Redação GPS Diplomata brasileiro indica melhores restaurantes de Buenos Aires

Após dois anos na Argentina , o diplomata brasileiro Hayle Melim Gadelha preparou um pequeno guia gastronômico de Buenos Aires. A partir da publicação das listas Michelin e 50 Best, com as escolhas dos melhores restaurantes da capital argentina, no final de 2023, Gadelha criou a sua lista e dividiu as recomendações entre “memoráveis” e “valem a visita”, além de apontar locais sobrevalorizados.

Durante seu segundo ano na cidade, Gadelha foi adido cultural do Brasil na Argentina e trabalhou mais próximo de restaurantes na tentativa de aproximar a cultura gastronômica dos dois países, por acreditar que a comida é um instrumento de intercâmbio cultural importante.

Ele ressalta que a cozinha brasileira ainda é pouco conhecida entre os argentinos e atuou para levar chefs e bartenders brasileiros, com o objetivo de apresentar esse trabalho, o que o fez conhecer ainda melhor a culinária local e menos populares entre os turistas.

De acordo com Gadelha, o restaurante Don Julio merece a popularidade, mas a carne nas parrillas de bairro, como o Don Jorge e nos chamados bodegones, não ficam atrás.

Já entre os sobrevalorizados, para ele, estão o Aramburu, com duas estrelas Michelin, além do El Preferido de Palermo, considerado o 17º melhor da América Latina.

Restaurantes Memoráveis

Don Julio

Gran Dabbang

Anchoíta

Mercado de Liniers

Narda Comedor

Niño Gordo

Corte Comedor

Trescha

Na Num

Ácido

Alo´s

Elena

Fervor

Kona

Mishiguene

Anafe

Casa Cavia

Chuí

Valem a Visita

Reliquia

Buri Omakase

Aramburu

Uni Omakase

4ta Pared

Ajo Negro- Mar de tapas

Picarón

Mengano

Raggio Osteria

Restó Sca

Franca

Sacro

Fogón Asado

Julia

Piedra Pasillo al Fondo

La Carnicería

A Fuego Fuerte

La Alacena Trattoria

