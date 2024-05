Redação GPS Aos 83 anos, morre a pioneira e filantropa Maria Josina Cunha Campos

Figura muito querida em Brasília , a empresária, pioneira e filantropa Maria Josina Cunha Campos morreu no começo desta tarde (16), aos 83 anos. A mineira natural de Uberaba estava internada no Hospital DF Star para tratar complicações de um câncer de pâncreas.

A mineira, uma mulher de oração e apoiadora de inúmeras causas sociais, era viúva do empresário e médico pioneiro Arnaldo Cunha Campos, falecido durante a pandemia, um homem de visão e idealizador do Complexo Brasil 21, dentre outros empreendimentos no País e no exterior.

De acordo com a família de Maria Josina, o velório será no Santuário de Fátima. O GPS expressa os mais sinceros sentimentos à família Cunha Campos.

