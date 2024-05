Adriana Nasser A ‘Casa Chandon’ chega a Brasília

Após estrear em São Paulo em 2021, passar pelo Rio de Janeiro em 2022 e em Recife em 2023, o projeto Casa Chandon agora desembarca em Brasília. A capital do país abre os braços e as portas para receber a Casa Chandon Brasília, um convite para uma imersão na educação sobre a viticultura sustentável brasileira e na comunidade local através da arte e cultura.

De 18 a 25 de maio, a Casa Chandon Brasília terá uma programação repleta de atividades durante todos os dias do evento, oferecendo uma experiência educativa e narrando a sua história de inspiração.

Com base em sua estratégia de comunicação global, que coloca a comunidade no centro de suas ações, a Chandon se conecta com a arte e cultura local, destacando os melhores talentos para conduzir esta edição do evento em Brasília. A experiência traz degustações harmonizadas e almoços e jantares preparados pelos chefs Ivana Gasparotto e Igor Castro, do espaço Patú Anú.

Uma loja pop-up também marcará presença no evento, oferecendo aos visitantes uma seleção de itens especiais como: os espumantes, taças, cangas, cadernos, uma exclusiva bag térmica para levar a sua garrafa de Chandon gelada para qualquer lugar, e o famoso ‘Chapéu de Butiá’, confeccionado com folhas secas das árvores de butiás do Rio Grande do Sul. Esse chapéu singular não apenas celebra as raízes da Chandon, mas também está ligado a uma das iniciativas de biodiversidade da marca: o projeto de replantio de árvores de butiás, palmeiras em via de extinção, em seu vinhedo próprio, localizado em Encruzilhada do Sul, em colaboração com a Embrapa.

Além da oportunidade de adquirir esses produtos, os clientes receberão um benefício especial: nas compras a partir de R$ 450, receberão de presente uma tote bag Chandon personalizada especialmente pelo talentoso artista brasiliense Toys Daniel.

As experiências oferecem uma imersão indo além das suas garrafas. “Para nós, tudo começa no vinhedo, onde dedicamos especial atenção à proteção e regeneração dos solos, bem como às iniciativas de biodiversidade para preservar a fauna e a flora. Este compromisso com a excelência começa desde a origem, refletindo o cuidado meticuloso dispensado ao cultivo das uvas que dão vida aos nossos espumantes”, explica Catherine Petit, diretora geral da marca no Brasil.

Logo na chegada, os visitantes serão recebidos para dar início ao tour guiado. A primeira parada os levará à sala terroir, uma envolvente imersão cultural no vinhedo. Através de um vídeo instalação, os visitantes serão transportados para as deslumbrantes paisagens das Serras Gaúchas, onde poderão vislumbrar os vinhedos próprios da marca.

Em seguida, será o Bar Degustação. Lá, os visitantes terão a oportunidade de degustar quatro rótulos da linha de espumantes em uma experiência coletiva, conduzida por um dos enólogos da marca.

O lounge contará com bar de Chandon Excellence e oferecerá aos visitantes o portfólio de espumantes Chandon. Em destaque estão o Chandon Excellence Brut e o Chandon Excellence Rosé, espumantes que resultam da combinação das uvas Pinot Noir e Chardonnay, cuidadosamente colhidas em nosso vinhedo próprio em Encruzilhada do Sul e certificadas por suas práticas sustentáveis.

O bar Chandon Excellence

O último destino desta jornada é o Bar Chandon Passion, que oferece uma seleção de drinks à base de Passion. E, para o encerramento, uma Sunset Party toma o lugar das experiências do Tour na Casa Chandon Brasília, com a apresentação do DJ Cabra Guaraná, com sua mistura única de funk carioca, hip hop e pop.

Talks

A Chandon também promove uma série de talks com conteúdo que refletem os pilares e valores de Sustentabilidade e Comunidade da marca. Haverá bate-papo com Philippe Mével, enólogo da Chandon no Brasil, a diretora nacional da Moët Hennessy, Catherine Petit e o gerente de marketing da Chandon Brasil, Adriano Ciavdar, sempre com mediação da sommelier e jornalista Paula Theotonio.

Serviço

Casa Chandon Brasília

Quando: De 18 a 25 de maio de 2024

Horário da Casa: das 11h às 22h.

Local: Patú Anú – SMLN ML 12

Ingresso: R$ 250

100% da renda gerada pela “Casa Chandon Brasília” será doada a entidades parceiras que apoiam as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E convidamos a todos os presentes no evento a doarem 1kg de alimento não perecível, também como forma de arrecadar recursos.

