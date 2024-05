FUNN Teatro Funntasia: uma jornada de emoção e aventura no Funn Festival 2024

O Funn Festival 2024 continua a surpreender e encantar o público com sua programação diversificada e repleta de atrações emocionantes. Entre os destaques do festival está o Teatro Funntasia, que promete levar os espectadores a uma jornada de emoção, humor e aventura.

No sábado, dia 18, o teatro abre as cortinas para “Vandinha: Um Espetáculo Sombriamente Divertido Invade os Palcos!”, a partir das 10h30. Este espetáculo, dirigido por Néia Paz, transporta o público para dentro da mansão macabra dos Addams, onde as risadas são garantidas e os sustos são bem-vindos. Com cenários deslumbrantes, figurinos icônicos e performances arrebatadoras, “Vandinha” é uma celebração da individualidade, coragem e amor familiar.

Já no domingo, 19, “Homem-Aranha no Aranhaverso: Uma Viagem Além da Imaginação!”, ocupa o palco a partir das 10h30. Sob a direção visionária de Nando Villardo, este espetáculo leva os espectadores a uma jornada emocionante e cheia de ação pelo multiverso do Homem-Aranha.

A frente das apresentações do teatro Funntasia está a Cia. Néia e Nando, companhia teatral de Brasília, fundada pelo casal Alcinéia Paz, conhecida como Néia, e Armando Villardo, ou Nando. Sua trajetória começou no Rio de Janeiro e se consolidou na capital brasileira, onde se tornaram referência no teatro infantil.

Iniciaram suas atividades em 1999 e, ao longo de mais de duas décadas, desenvolveram um extenso repertório de peças que encantam crianças e adultos. Além das apresentações teatrais, a companhia também atua na animação de festas e eventos, mantendo uma forte conexão com o público por meio das redes sociais e apresentações semanais. Sua abordagem lúdica e criativa, aliada ao compromisso com a qualidade artística, fez da Cia. Néia e Nando uma das mais respeitadas e queridas do cenário teatral brasiliense.

Sobre o Funn Festival 2024, Nando villardo afirma: “ Estar a frente do Teatro Funn Festival é muito prazeroso, pois o evento proporciona conforto, segurança e entretenimento ao nosso público, onde podemos manter o sonho e a fantasia das crianças”.

O Funn Festival é o maior festival de inverno do Brasil, apresentado pela Caixa e com patrocínio dos Correios e do Governo Federal. Além de oferecer entretenimento de qualidade, o festival promove uma campanha de arrecadação de alimentos para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Ingressos:

Os ingressos para o Teatro Funntasia e demais atrações do Funn Festival podem ser adquiridos nos seguintes locais:

Café e um Cherô – Asa Sul: CLS 107 sul Bloco C – Loja 02

Café e um Cherô – Asa Norte: SCLN 109 norte Bloco C – Loja 37

Café e um Cherô – Noroeste: CLNW EQ 2/3 Bloco K, Edifício Ícone – Loja 04

Ou no site https://funnfestival.com.br/family/

