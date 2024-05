Redação GPS ExpoRide reúne especialistas para debater o desenvolvimento regional

Nesta quarta-feira (15) e quinta-feira (16), o Clube de Engenharia será palco do ExpoRide, um encontro voltado para discutir e apresentar soluções inovadoras destinadas ao desenvolvimento regional e à transformação digital das cadeias produtivas dos municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

O evento reunirá gestores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil para debater e expor projetos desenvolvidos nos municípios beneficiados pela primeira fase do programa, em colaboração com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

O ExpoRide oferecerá um espaço de aprendizado, troca de experiências e apresentação de soluções para impulsionar o desenvolvimento regional. Com a presença de especialistas e gestores públicos, o evento visa construir um futuro mais sustentável e inclusivo para os municípios da região do entorno da capital.

Promovido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (CODESE/DF), o Programa ExpoRide é realizado em parceria com o CODESE Goiânia, com o apoio de todas as prefeituras envolvidas e da AMAB – Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília.

Os recursos para a realização do evento são provenientes do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAPDF).

