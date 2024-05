Agência Brasília Conselho de Administração do BRB aprova aumento de capital privado até R$ 1 bilhão

O Conselho de Administração do BRB aprovou uma operação de aumento de capital privado de até R$ 1 bilhão. Em linha com o planejamento estratégico, a iniciativa tem como objetivo a elevação do BRB a novos marcos históricos e a consolidação do crescimento do banco, iniciado em 2019. Atualmente, o BRB tem 7,8 milhões de clientes e presença em 93% de todo o território nacional.

O capital privado adicional será utilizado para impulsionar a expansão do BRB em especial nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, fortalecendo a presença em mercados-chave e aumentando a acessibilidade dos serviços financeiros nessas áreas. Além disso, os recursos serão aplicados no crescimento das carteiras de crédito comercial, imobiliário, rural e de financiamento à infraestrutura.

O negócio permitirá ao BRB chegar a até R$ 100 bilhões de ativos totais e 15 milhões de clientes nos próximos cinco anos, entrando, assim, para a lista dos dez maiores bancos do País. “Com esse aumento de capital privado, o BRB planeja dobrar sua base de clientes, o volume total de ativos e sua carteira de crédito, consolidando sua posição como uma força motriz no desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua” , afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa .

“O movimento vai fortalecer ainda a capacidade de investimento em áreas estratégicas, mas também reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades que servimos. Estamos confiantes de que essa iniciativa nos colocará na vanguarda do setor bancário brasileiro” , completa.

A operação de aumento de capital será acompanhada por assessores financeiros, já contratados para a operação de RE-IPO do BRB, a ser lançada assim que as condições de mercado forem favoráveis. Vai possibilitar, também, aumento da capacidade operacional para suportar o crescimento previsto em atividades de crédito e aquisições estratégicas.

Impacto econômico e social

A injeção de capital privado permitirá ao BRB expandir sua rede de agências e serviços digitais e ainda fortalecer seus programas de responsabilidade social e projetos de impacto comunitário. “Como banco público, o crescimento do BRB beneficia Brasília, uma vez que aumenta a capacidade de financiamento do desenvolvimento social e humano, impulsiona os mais diversos setores da economia e possibilita maior incentivo ao esporte, cultura e lazer” , reforça Paulo Henrique Costa.

A aprovação da operação foi comunicada ao mercado por meio de Fato Relevante, cuja íntegra está disponível nos sites da Comissão de Valores Imobiliários (CVM), da B3 e em ri.brb.com.br . O aumento de capital foi autorizado dentro do limite de capital previsto no estatuto social do Banco.

A operação de aumento de capital privado é direcionada exclusivamente aos acionistas do BRB e o aporte de recursos será privado. O BRB manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados a respeito do aumento de capital, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.

