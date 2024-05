Redação GPS Comissão de Orçamento quer votar LDO de 2025 até 9 de julho

A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional pretende votar o relatório final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias ( LDO ) de 2025 ( PLN 3/24 ) até o dia 9 de julho. O relator do texto é o senador Confúcio Moura (MDB-RO).

A Constituição estabelece que a LDO deve ser votada até o dia 17 de julho no Congresso Nacional para que seja deputados e senadores possam entrar de recesso.

Metas fiscais

A principal novidade da nova LDO deste ano, que traz as regras para a elaboração e execução do Orçamento da União, é a alteração das metas fiscais para os próximos anos.

O governo reviu a meta de 2025 de um superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto ( PIB ) para um déficit zero, que é a mesma meta de 2024.

O colegiado deve realizar uma audiência pública com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, nos próximos dias para debater o projeto.

Cronograma da LDO de 2025

Realização de audiências públicas de 16 a 22 de maio

Publicação do relatório preliminar de 16 a 27 de maio

Apresentação de emendas ao relatório preliminar de 28 a 31 de maio

Votação do relatório preliminar de 1 a 6 de junho

Apresentação de emendas ao projeto de 7 a 17 de junho

Votação do relatório final de 18 de junho a 9 de julho

Encaminhamento do parecer da Comissão de Orçamento ao Congresso Nacional: de 10 a 12 de julho.

Conheça o ciclo orçamentário federal

