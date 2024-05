Jorge Eduardo Antunes Presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul visita Memorial JK

O presidente da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, Kim Jin-pyo, fez uma visita ao Memorial JK, nesta quinta-feira (9). Recebido pelo vice-presidente do museu, André Octávio Kubitschek, o político sul-coreano estave na câmara mortuária e visitou a exposição permanente, bem como a galeria de honrarias do espaço. Kim Jin-pyo é o presidente do poder legislativo sul-coreano, que é unicameral, desde 4 de julho de 2022.

A visita a Brasília tem como objetivo estreitar os laços econômicos e políticos com o Brasil. Após o encontro, André Octávio Kubitschek ofereceu ao líder sul-coreano um livro que conta a história do Memorial JK. Na troca de presentes, Kim Jin-pyo deu um leque tradicional do país asiático para o acervo do museu. Ele também manifestou suas impressões sobre Brasília, após conhecer alguns detalhes da história da construção da capital, nos anos 1950.

Kim Jin-pyo estava acompanhado por uma delegação de representantes políticos e funcionários sul-coreanos e pelo embaixador da Coreia do Sul, Lim Ki-mo, um apaixonado pelo Brasil e artífice das negociações para a redução de tarifas para empresas coreanas que fazem negócios no Brasil. “O Brasil é o maior destino de investimentos da Coreia do Sul nas Américas Central e do Sul (US$ 11,8 bilhões), e cerca de 120 grandes empresas coreanas entraram no mercado, contribuindo para o crescimento econômico de ambos os países” , contou.

Kim Jin-pyo também visitou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A pauta do encontro abordou a aproximação entre as duas nações para o fortalecimento das relações bilaterals. No ano passado, a Coreia do Sul estabeleceu-se como o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e 12º no mundo, somando US$ 10,4 bilhões , com destaque para os setores de mineração e automotivo.

