Redação GPS Presente de maio: mães acompanhadas ganham cortesia no V12 Auto Club

No mês dedicado às mães, maio, o V12 Auto Club preparou uma surpresa especial para celebrar essas figuras tão importantes em nossas vidas. De 10 a 30 de maio de 2024, todas as mães acompanhadas por um pagante têm a oportunidade de explorar gratuitamente uma das maiores e mais fascinantes exposições de veículos de coleção do país. Com mais de 200 automóveis, que variam entre clássicos antigos e raridades modernas, o V12 Auto Club é o destino perfeito para um passeio em família.

Uma viagem no tempo

O V12 Auto Club não é apenas um paraíso para os entusiastas de carros, mas também um centro de cultura e entretenimento. A exposição permanente promete levar os visitantes por uma viagem no tempo, exibindo modelos que marcaram épocas e contando histórias de corridas lendárias. O ambiente é desenhado para imergir cada visitante na evolução do automobilismo e na paixão pela engenharia e design automotivos.

Mais do que carros: uma experiência completa

Além dos veículos, o V12 Auto Club oferece uma variedade de atrações que prometem enriquecer ainda mais a visita:

– Cafeteria: ideal para uma pausa relaxante, a cafeteria serve desde café gourmet até deliciosos lanches.

– Antiguidades e mercado das pulgas: para os amantes de vintage, o mercado das pulgas junto à área de antiguidades é o lugar perfeito para encontrar raridades e objetos únicos de decoração.

– Simuladores de corrida: para a adrenalina dos mais jovens e adultos, os simuladores de corrida oferecem a emoção de pilotar em circuitos famosos ao redor do mundo, com tecnologia de ponta.

– V12 Store: a loja oficial da exposição, onde é possível adquirir produtos exclusivos, desde miniaturas de carros até vestuário e acessórios temáticos.

Um convite para toda a família

Este mês de maio, faça algo diferente e leve sua mãe para uma experiência inesquecível no V12 Auto Club. A promoção de cortesia é uma excelente oportunidade para explorar, aprender e, claro, criar memórias duradouras. A promoção é válida para todas as mães acompanhadas de um ingresso pagante, garantindo assim uma aventura acessível e enriquecedora para todos os visitantes.

É muito mais que uma exposição de carros – é uma celebração da história, da arte e das emoções.

Funcionamento: – Quarta a domingo – das 9h às 18h

– Feriados: consulte o site ou redes sociais @v12autocluboficial

_ Endereço: Complexo V12 Motors Aeroporto – Setor de Concessionárias Aeroporto , S/N – Lago Sul, Brasília.

