Hellen Jarjour e Diego Góes batizam o filho Felipe na Catedral

Nesse sábado (11), a Catedral de Brasília foi palco de uma celebração emocionante e cheia de significado: o batizado do pequeno Felipe Jarjour, filho de Hellen Jarjour e Diego Góes. O batismo, marcado pela presença de 130 pessoas entre amigos e familiares, é um passo fundamental na iniciação na vida cristã, abrindo caminho para os demais sacramentos.

A família, completa com a presença da filha mais velha, Maria Luiza Jarjour, celebrou esse momento especial em conjunto. Os padrinhos de batismo, Wonder Jarjour e Mariana Atanasio Salviano, juntamente com as madrinhas de consagração, Clarissa Góes e Tatyanne Rocha, foram escolhidos com carinho para acompanhar Felipe em sua jornada espiritual.

A condução da celebração ficou a cargo do Padre Marcelo Cecato, conhecido por seu carisma e proximidade com as crianças, cujas palavras emocionaram a todos os presentes, tornando o momento ainda mais marcante.

A família paterna, vinda especialmente de Pernambuco para prestigiar o batizado, trouxe consigo ainda mais significado e emoção para a ocasião. A decoração da cerimônia, elaborada por Edna Queiroz, criou um ambiente acolhedor e reverente, que elevou a atmosfera da celebração.

Após o batismo, todos se dirigiram ao Restaurante Vasto, espaço onde ocorreu a recepção. O buffet, permitiu que amigos e familiares se confraternizassem em um momento tão especial. Os doces, fornecidos por Cirônia Doces, Doux Brigaderia e Lana Bandeira, adoçaram ainda mais essa ocasião única na vida de Felipe e de sua família.

Confira os clique da celebração:

Rayra Paiva Wonder Jarjour, Daniela Jarjour, Helena Jarjour, Mariana Atanásio, Felipe Jarjour, Pe Marcelo Cecato, Diego Góes e Hellen Jarjour Rayra Paiva Rayra Paiva Diego Góes, Hellen Jarjour, Felipe Jarjour e Camila Utsch Rayra Paiva Maria Luiza Jarjour Rayra Paiva Rayra Paiva Helena e Daniela Jarjour, Antônio Fontes, Maria Eduarda Mendes, Felipe Jarjour, Pe Marcelo Cecato, Hellen Jarjour, Diego Góes, Maria Luiza Jarjour, Olívia e Bea Atanásio Rayra Paiva Wonder Jarjour, Felipe Jarjour, Mariana Atanásio, Padre Marcelo Cecato, Diego Góes e Hellen Jarjour Rayra Paiva Diego Góes, Hellen Jarjour, Mariana Atanásio, Marines Jarjour, Felipe Jarjour, Wonder Jarjour e Padre Marcelo Cecato Rayra Paiva Tatyanne Rocha, Mariana Atanásio, Felipe Jarjour, Hellen Jarjour e Clarissa Góes Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Bruno Fontes, Clarissa Fontes, Felipe Jarjour, Antônio Fontes, Branca Góes, Malu Jarjour, Hellen Jarjour e Diego Góes Rayra Paiva Madrinhas de consagração apresentam Felipe Rayra Paiva Rayra Paiva Padre Marcelo Cecato, Hellen Jarjour e Felipe Jarjou Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva Rayra Paiva

