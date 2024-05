Redação GPS Festival do Japão celebra cultura nipônica em sua 12ª edição

O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, entre os dias 24 e 26 de maio, irá receber o Festival do Japão Brasília com o propósito de fortalecer os laços culturais entre o Brasil e o país do sol nascente. Arte, música, dança, esporte, gastronomia e tradições nipônicas ganham destaque nesse evento que se tornou uma referência na capital federal, transmitindo os valores e costumes que vêm sendo cultivados em solo brasiliense.

Com uma programação diversificada, o festival apresentará shows de artistas locais e de diferentes estados brasileiros, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Goiás, proporcionando um intercâmbio cultural enriquecedor.

Além das apresentações musicais, o evento oferecerá uma variedade de atividades, incluindo danças tradicionais como o Odori e Yosakoi Soran, performances de taiko (tambores), uma extensa praça de alimentação com mais de 20 estandes de culinária japonesa , exposições e oficinas de arte, como origami, ikebana, sumi-ê, shodô e bonsai.

Destaque também para o concurso de beleza Miss Nikkey DF, concurso cosplay, parada de quimonos, demonstrações e oficinas de artes marciais, além de um espaço dedicado à venda de produtos importados e muito mais, garantindo diversão para todas as idades em um ambiente seguro e confortável.

O idealizador do evento, Kuniyoshi Yasunaga, destaca que o Festival do Japão Brasília nasceu do desejo de unir as associações nipo-brasileiras e grupos culturais da região em um projeto conjunto, visando difundir a cultura japonesa e promover a coletividade, valor tão prezado pelo povo japonês.

“Além de promover os nossos costumes, o Festival do Japão Brasília é uma iniciativa que mantém viva a memória dos pioneiros de origem nipônica que tiveram importante papel na implementação da agricultura local. Assim como, proporcionar a interação dos povos, democratizar o acesso à cultura e contribuir na geração de renda para pequenos produtores artesanais”, explica Kuniyoshi Yasunaga.

Com a co-realização da Embaixada do Japão no Brasil e o apoio institucional de diversas entidades, como a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Governo de Brasília, Japan Foundation, JICA, Kenren, BUNKYO e Fundação Kunitp Miyasaka, o Festival do Japão Brasília promete ser uma experiência cultural imperdível para todos os participantes.

