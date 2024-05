Redação GPS Aragon celebra 6 meses e prepara-se para novas experiências

O Restaurante Aragon, às margens do encantador Pontão do Lago Sul, comemora seis meses desde sua inauguração na capital federal, e celebra sua primeira temporada primavera verão repleta de conquistas e experiências únicas.

Durante esse período, o Aragon não apenas se firmou como um destaque na cena gastronômica de Brasília, mas também se estabeleceu como um ponto de encontro cultural e de entretenimento, prometendo continuar surpreendendo seus clientes no próximo ciclo.

Desde sua abertura, o Aragon sediou uma série de eventos exclusivos que cativaram tanto os apreciadores da boa comida quanto os entusiastas da cultura e do entretenimento. O lançamento do restaurante foi marcado por uma colaboração especial com a Embaixada da Espanha, apresentando um menu vibrante que conquistou paladares com os sabores e cores da culinária ibérica.

O início oficial das operações foi celebrado em grande estilo, com um show do cantor Paulo Ricardo , demonstrando o compromisso do Aragon em promover a cultura e o turismo na localização privilegiada do Pontão do Lago Sul.

A varanda, decorada pela renomada Veuve Clicquot, foi palco de uma série de eventos importantes, incluindo coquetéis exclusivos e lançamentos de produtos, além de festas inesquecíveis como o “Réveillon La Grande Dame Veuve Clicquot”, que contou com a presença da dupla de DJs Jetlag.

Além de sua excelência na gastronomia e entretenimento, o Aragon também se destaca por seu apoio à moda e cultura local, organizando eventos como o Pré-carnaval Aragon e Lago Beach Wear, e se preparando para lançar coleções de estilistas renomados como Eduardo Amarante.

Para as famílias, o Aragon proporcionou momentos de diversão com eventos como o Bailinho de Carnaval e a Village de Páscoa. A programação cultural continua intensa, com a presença da talentosa cantora Georgia Nasr nos domingos de maio, prometendo encantar com sua voz única.

Cenário perfeito

O Aragon se mostra o cenário ideal para grandes comemorações, no seu histórico, está a celebração do aniversário da RP Ana Luiza Favato, que contou com a DJ Dani Vellocet, além das festividades do jornalista Caio Barbieri e do arquiteto Arnaldo Pinho, responsável pelo projeto do restaurante.

“Esses primeiros seis meses são só o início de uma trajetória emocionante e cheia de promessas. Estamos entusiasmados para continuar crescendo e celebrando novos sucessos e muito gratos a todos os 50 mil clientes que nos prestigiaram nessa primeira temporada ”, afirma Lhilian Bskow.

O Restaurante Aragon Concept Brasília está pronto para uma nova temporada repleta de novidades, experiências únicas e momentos inesquecíveis, continuando a encantar seus clientes e contribuindo para o cenário cultural e gastronômico de Brasília.

