Espetáculo: Tartarugas marinhas fazem ninhos no litoral do Piauí

O Piauí é o estado brasileiro que tem o litoral menos extenso. São apenas 66 km. E, ainda por cima, fica espremido entre duas áreas muito badaladas para o turismo no país: os famosos Lençóis, uma área de dunas no Maranhão, e a Praia de Jericoacoara, no Ceará.