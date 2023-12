Agora vai! Saiba como cumprir as resoluções de Ano Novo!

Fim de ano chegando e as pessoas fazem a popular lista de resoluções para que tudo mude para melhor. Quem não lembra de Bridget Jones com seu famoso diário no filme lançado em 2001? Agenda na mão, é hora de fazer as promessas. O difícil é cumpri-las.