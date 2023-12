Veja a lista completa com os filmes indicados para o Globo de Ouro 2024

Para melhor canção original em filme, os indicados são "Addicted to romance" - Bruce Springsteen (She came to me, foto), "Dance the night" - Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa, Caroline Ailin (Barbie), "I'm just Ken" - Mark Ronson, Andrew Wyatt (Barbie), "Peaches" - Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond, John Spiker (Super Mario Bros. - O filme), "Road to freedom" - Lenny Kravitz (Rustin) e "What was I made for?" - Billie Eilish, Finneas O'Connell ('Barbie').