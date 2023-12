Alexandre Pires afirma que nunca teve envolvimento com garimpo

Um dos cantores mais populares do Brasil e também com carreira no exterior, Alexandre Pires foi alvo da operação Disco de Ouro, da Polícia Federal, em um navio, em Santos, por ser investigado de receber R$ 1.382.000 de uma empresa que atuaria com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.