"Aqui estou, de camisa suada. Vocês são meu colete, vocês são um povo valente, e eu sou valente como vocês. São vocês que cuidam de mim. Disseram que vão me quebrar, que venham os chefes do tráfico de drogas, os mafiosos. Vão me quebrar? Podem me dobrar, mas nunca vão me quebrar".