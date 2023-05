Nascida na África do Sul, Loulou Taylor foi criada em Los Angeles, nos EUA. Ela atuou em ‘While You Weren't Looking’ (2015), ‘Detour’ (2016) e ‘Good Life’ (2021), além de séries como ‘Origens: A Evolução Humana’ (2017) e ‘Raised by Wolves’ (2020-2022).