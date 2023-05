O rio Mearim banha boa parte do estado do Maranhão. Ele tem 930 km de extensão e desemboca na Baía de São Marcos. Além de Arari, ele passa por outras cidades como Formosa da Serra Negra, Grajaú, Barra do Corda, Esperantinópolis, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga, Bacabal e Vitória do Mearim.