O quadro Persistência da Memória também se refere a imagens oníricas. Dalí levou 2 horas para pintar a maior parte da obra e, ao mostrar para a esposa, ela disse que "ninguém poderia esquecer (a pintura) após vê-la". Dalí não gostava de formigas e só as retratava simbolizando putrefação (as formigas estão num relógio, no canto).