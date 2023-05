Lua nasceu no dia 09 de abril de 2023, pesando 3,555kg e com 49 cm. Viih Tube revelou para seus seguidores que não contou quando seria o nascimento pois preferiu focar pela privacidade, pelo menos nos primeiros dias com a sua primeira filha. O anúncio da chegada do neném aconteceu apenas no dia 13 do mesmo mês.