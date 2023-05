Eram poucos os diretores e produtores dentro da Marvel que acreditavam no sucesso do Homem de Ferro, até pela falta de projeção no personagem. No entanto, Robert Downey Jr. foi sucesso imediato como Tony Stark, o filme rendeu mais de 550 milhões de dólares e foi o ponto de partida para a avalanche de produções do Universo Cinematográfico Marvel.