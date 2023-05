Opção de presente: Bolsa - É muito importante para uma mulher ter uma bolsa bonita, mas ao mesmo tempo prática e segura. Escolha um modelo de confiança e que seja mais a cara da sua mãe. Muito cuidado com a cor escolhida, lembre quais são as tonalidades que ela prefere e usa no dia a dia. Preço médio: R$ 220,00 a 380,00.