Joildo Santos Prefeitura entrega água para comunidade rural Serra Talhada

Sistema de Abastecimento de Água Entregue em Serra Talhada

A Prefeitura de Serra Talhada entregou um sistema de abastecimento de água para uma comunidade rural do município, garantindo acesso ao recurso hídrico fundamental para os moradores da região. A obra representa um marco importante para a qualidade de vida da população rural local.

Conquista da Comunidade Rural

O sistema de abastecimento de água entregue pela administração municipal de Serra Talhada atende uma demanda essencial da comunidade rural, que agora conta com acesso regular e seguro à água potável. Esta conquista transforma a realidade dos moradores que dependem deste recurso básico.

Investimento em Infraestrutura Rural

A entrega do sistema de abastecimento demonstra o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento das áreas rurais de Serra Talhada. O investimento em infraestrutura hídrica é fundamental para fixar as famílias no campo e melhorar suas condições de vida.

O acesso à água potável é um direito fundamental e sua garantia nas comunidades rurais contribui para o desenvolvimento local sustentável, permitindo melhores condições de saúde, produção agrícola e permanência das famílias em seus territórios tradicionais.