Joildo Santos Favelas Protagonizam Justiça Climática na COP30

Foto: Martin Lopez (Pexels)

Favelas na Vanguarda da Justiça Climática

As comunidades periféricas brasileiras estão assumindo papel fundamental na discussão sobre justiça climática, especialmente com a aproximação da COP30. Longe de serem apenas vítimas das mudanças climáticas, as favelas demonstram capacidade extraordinária de inovação e liderança na construção de soluções sustentáveis e inclusivas para os desafios ambientais contemporâneos.

Protagonismo na Descolonização do Futuro

O conceito de descolonização do futuro ganha força quando reconhecemos que as favelas já desenvolvem há décadas práticas sustentáveis e resilientes. Essas comunidades criaram sistemas circulares de economia, técnicas de reaproveitamento de materiais e formas coletivas de gestão de recursos que antecedem muitas das soluções hoje consideradas inovadoras pela academia e pelo setor empresarial.

Liderança Comunitária em Ação

As favelas não apenas sofrem os impactos das mudanças climáticas – elas respondem ativamente com criatividade e organização. Projetos de agricultura urbana, sistemas de captação de água da chuva, cooperativas de reciclagem e iniciativas de energia renovável demonstram que essas comunidades são laboratórios vivos de sustentabilidade. Suas lideranças articulam soluções locais que podem inspirar políticas globais.

Impacto na COP30 e Além

A participação das favelas nas discussões da COP30 representa uma oportunidade histórica de amplificar vozes que tradicionalmente ficaram à margem das decisões ambientais globais. Suas experiências práticas em enfrentar escassez de recursos, desenvolver tecnologias sociais e criar redes de solidariedade oferecem caminhos concretos para a construção de um futuro mais justo e sustentável. O conhecimento produzido nas periferias pode contribuir significativamente para as soluções climáticas mundiais.