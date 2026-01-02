Joildo Santos Janeiro Branco: cuidar da saúde mental é também romper o silêncio e o preconceito

Janeiro chega como um convite silencioso.

Enquanto o ano se inicia cheio de promessas, metas e expectativas, pouco se fala sobre aquilo que sustenta todas as outras áreas da vida: a saúde mental. O Janeiro Branco surge justamente para lembrar que não existe produtividade, família saudável ou projetos bem-sucedidos sem equilíbrio emocional.

Vivemos em uma sociedade que valoriza o desempenho constante. Ser forte, dar conta, não parar. Nesse cenário, o sofrimento psíquico muitas vezes é invisibilizado ou tratado como fraqueza. Ansiedade, crises de pânico, depressão, exaustão emocional e angústias existenciais acabam sendo normalizadas — até o corpo e a mente gritarem por socorro.

Além do sofrimento em si, há um obstáculo silencioso e poderoso: o preconceito. Ainda hoje, falar sobre saúde mental desperta julgamentos, rótulos e ideias equivocadas. Muitas pessoas evitam buscar ajuda por medo de serem vistas como fracas, instáveis ou incapazes. Esse estigma adoece tanto quanto o próprio sofrimento, pois impede o cuidado, o diálogo e a prevenção.

Romper essas barreiras é urgente. Saúde mental não é falta de fé, de caráter ou de força de vontade. É uma dimensão legítima da saúde humana. A mente também cansa. Também adoece. E precisa ser cuidada com a mesma seriedade com que cuidamos do corpo.

Cuidar da saúde mental não significa ausência de problemas. Significa aprender a lidar com eles de forma mais consciente, saudável e humana. Um dos grandes desafios do nosso tempo é o medo de parar e de olhar para dentro. Muitas pessoas só percebem que algo não vai bem quando surgem sintomas físicos: insônia, dores constantes, falta de ar, palpitações, irritabilidade excessiva. O corpo passa a comunicar aquilo que não encontrou espaço para ser dito em palavras.

O Janeiro Branco nos convida a refletir:

Como temos cuidado das nossas emoções?

Temos vivido ou apenas sobrevivido às exigências diárias?

Temos permitido falar sobre sofrimento sem julgamentos?

Buscar ajuda psicológica não é sinal de fracasso, mas de maturidade emocional. É reconhecer limites, compreender padrões, ressignificar dores e fortalecer recursos internos. A psicoterapia não é apenas para momentos de crise, mas também um espaço de prevenção, autoconhecimento e crescimento.

Que este mês seja mais do que uma campanha. Que seja um marco de mudança cultural. Falar sobre saúde mental salva vidas. Combater o preconceito também.

Cuidar da mente é um ato de responsabilidade consigo, com a família e com a sociedade.

Que em janeiro e ao longo de todo o ano, possamos escolher viver com mais consciência, menos culpa e mais cuidado.