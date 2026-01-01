Joildo Santos Cinema na Periferia Forma Jovens Cineastas em Uberlândia

Foto: Matheus Bertelli (Pexels)

Transformação Social Através do Cinema

Na periferia de Uberlândia, um projeto inovador está mudando vidas através da sétima arte. Jovens da comunidade estão descobrindo no cinema uma ferramenta poderosa para contar suas histórias e transformar sua realidade social.

Formação de Novos Talentos

O projeto oferece capacitação completa em técnicas cinematográficas, desde roteiro até edição. Os participantes aprendem não apenas aspectos técnicos, mas também desenvolvem um olhar crítico sobre questões sociais relevantes para suas comunidades.

Impacto na Comunidade

Mais do que formar cineastas, a iniciativa promove reflexão sobre temas importantes como desigualdade, oportunidades e representatividade. Os jovens utilizam as câmeras para mostrar a periferia sob uma nova perspectiva, desconstruindo estereótipos.

Protagonismo Juvenil

Os participantes assumem papel de protagonistas, contando suas próprias narrativas e as de sua comunidade. Esta abordagem valoriza o conhecimento local e fortalece a autoestima dos envolvidos, criando um ciclo positivo de transformação.

Resultados Concretos

O projeto já produziu diversos curtas-metragens que retratam a realidade da periferia com sensibilidade e autenticidade. Essas produções têm ganhado reconhecimento e aberto portas para os jovens realizadores no mercado audiovisual.