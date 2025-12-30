Joildo Santos Mulheres ex-detentas transformam vidas através da música

Foto: Kindel Media (Pexels)

A música como ponte para uma nova vida

Nove mulheres que passaram pelo sistema prisional encontraram na música uma oportunidade única de reconstrução de suas vidas. Participando de um coral na Universidade de São Paulo, elas descobriram talentos e construíram novos sonhos longe do cárcere.

Do cárcere aos palcos: uma jornada de transformação

A trajetória dessas mulheres começou dentro da Penitenciária Feminina de Santana, onde o coral se formou como uma atividade de ressocialização. A música tornou-se não apenas uma forma de expressão, mas também um símbolo de esperança e liberdade.

“Essa música que vamos fazer agora a gente cantava sempre que alguém ganhava liberdade, é o nosso grito de liberdade”, explica uma das participantes. A frase resume o poder transformador da música na vida dessas mulheres, que encontraram na arte uma nova identidade.

Superando preconceitos e construindo oportunidades

Fora da prisão, essas mulheres enfrentam os desafios do preconceito e da dificuldade de reinserção social. No entanto, o coral se tornou uma ferramenta poderosa para quebrar barreiras e criar pontes com a sociedade.

A participação no coral da USP representa muito mais que uma atividade artística. É uma oportunidade de mostrar que a transformação é possível e que toda pessoa merece uma segunda chance. As apresentações públicas ajudam a desconstruir estereótipos e humanizar histórias frequentemente invisibilizadas.

Música como ferramenta de reinserção social

O projeto demonstra como as artes podem ser aliadas fundamentais na ressocialização. A disciplina musical, o trabalho em equipe e a autoestima desenvolvida através das apresentações contribuem significativamente para a reconstrução da vida dessas mulheres.

Além dos benefícios individuais, o coral cria uma rede de apoio entre as participantes, fortalecendo laços de solidariedade e companheirismo. Juntas, elas enfrentam os desafios da reinserção social com mais força e confiança.

Inspiração para políticas públicas

A experiência bem-sucedida deste coral inspira a criação de mais projetos similares no sistema prisional. A música prova ser uma ferramenta eficaz para a humanização do cárcere e a preparação para a vida em liberdade, mostrando caminhos alternativos para a ressocialização.