Joildo Santos Mulheres ex-detentas recomeçam vida através da música

Foto: cottonbro studio (Pexels)

Da prisão ao palco: música como ponte para nova vida

Nove mulheres se reúnem em semicírculo na Universidade de São Paulo. Suas vozes se aquecem para entoar uma melodia especial – a mesma que cantavam sempre que alguém conquistava a liberdade. Hoje, elas próprias vivem essa liberdade e usam a música como ferramenta de reconstrução de suas vidas.

Descoberta musical atrás das grades

O talento dessas mulheres foi descoberto durante o período em que estiveram na Penitenciária Feminina. Através do projeto de coral desenvolvido na unidade prisional, elas encontraram não apenas uma forma de expressão, mas também esperança e propósito para o futuro.

“Essa música que vamos fazer agora a gente cantava sempre que alguém ganhava liberdade, é o nosso grito de liberdade”, explica uma das integrantes do grupo, demonstrando como a música se tornou símbolo de transformação e renovação em suas vidas.

Reintegração social através da arte

Após deixarem a penitenciária, essas mulheres enfrentaram os desafios típicos da reintegração social: preconceito, dificuldade de encontrar emprego e reconstruir relacionamentos familiares. No entanto, o coral se tornou um elemento fundamental nesse processo de recomeço.

A participação no coral da USP não apenas manteve o grupo unido, mas também abriu portas para apresentações públicas, criando oportunidades de mostrar à sociedade que a ressocialização é possível e efetiva quando há investimento em programas culturais e educacionais.

Impacto social e transformação pessoal

O projeto demonstra como a arte pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social. As mulheres relatam mudanças profundas em suas vidas: aumento da autoestima, desenvolvimento de habilidades sociais e, principalmente, a sensação de pertencimento a algo maior que elas mesmas.

Além do impacto pessoal, o coral tem função educativa para a sociedade, desconstruindo preconceitos sobre o sistema prisional e mostrando que investir em educação e cultura dentro das prisões gera resultados positivos para toda a comunidade.

Perspectivas futuras

O grupo continua se apresentando e sonhando com projetos maiores. Algumas integrantes já conseguiram trabalho formal, outras estão estudando, mas todas mantêm a música como elemento central em suas novas vidas. Elas se tornaram exemplo vivo de que é possível reconstruir trajetórias e contribuir positivamente para a sociedade.