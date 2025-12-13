Joildo Santos São Paulo anuncia prazo de 6 meses para atualizar regras da CNH

O Cetran (Conselho Estadual de Trânsito) decidiu que será necessário um prazo de 180 dias para o Detran-SP se adequar às novas regras para emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A informação foi publicada no Diário Oficial paulista.

As mudanças para se tirar a carteira de habilitação foram anunciadas na última terça-feira (9) pelo governo Lula (PT). As alterações fazem parte de uma medida provisório editada pela União.

Entre as principais mudanças do projeto do governo federal que entrou em vigor está a retirada da obrigação de frequentar aulas na autoescola para obter a carteira de motorista.

O fim da obrigatoriedade das aulas foi aprovada por unanimidade pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito). As provas prática e teórica seguem mantidas.

Ao flexibilizar as regras para obter a CNH, o governo Lula passou a permitir que instrutores autônomos de trânsito deem aulas práticas, eliminando a necessidade de contratar uma autoescola.

The post São Paulo anuncia prazo de 6 meses para atualizar regras da CNH first appeared on Espaço do Povo.