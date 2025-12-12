Joildo Santos Governo lança programa de R$ 624 milhões para fixar mil doutores no Brasil

Doutores em todas as áreas do conhecimento, com formação realizada dentro ou fora do Brasil, terão em breve uma nova oportunidade de continuar realizando suas pesquisas em universidades e empresas brasileiras, com bolsas de R$ 13 mil do Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Brasil (Profix-CB), parceria entre CNPq, Capes e fundações estaduais de amparo à pesquisa (FAPs).

Os recursos são da ordem de R$ 624 milhões, suficientes para financiar aproximadamente 1.000 bolsas com duração de 48 meses, aportados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Segundo o presidente do CNPq, Olival Freire Jr., trata-se da maior ação realizada nos últimos anos voltada à fixação de pesquisadores no país, resultante da luta da comunidade científica por mais oportunidades de inserção de doutores em universidades e empresas brasileiras.

Os processos seletivos para concessão das bolsas Conhecimento Brasil serão realizados pelas FAPs, que deverão manifestar interesse em participar até fevereiro de 2026, por meio de chamamento público a ser lançado ainda neste ano. A perspectiva é de que as FAPs possam começar a realizar chamadas nos estados a partir de março. Caberá às fundações estaduais a concessão de auxílios à pesquisa em valores a serem pactuados com as agências federais, além da previsão de bolsas de mestrado e doutorado da Capes aos selecionados.

A presidente da Capes, Denise Pires de Carvalho, afirma que a iniciativa vai ao encontro da política do atual governo de enfrentar as assimetrias entre e dentro das regiões e valorizar a ciência produzida no país, principalmente na Amazônia. O presidente do Confap, Márcio de Araújo Pereira, destaca que a parceria demonstra que a capilaridade das FAPs possibilita que a ciência esteja em todos os lugares, de forma mais célere, atingindo objetivos e resultados de que o Brasil precisa.

